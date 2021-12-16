إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني للتعليم الموازي - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ضوابط التقديم أشترطت أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية، وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم، وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات التي من ضمنها الطب البيطري".وأشار البيان إلى إنه "وفي الوقت الذي يمكن للطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2020/2019 والسنة الدراسية 2021/2020 التقديم الى هذه القناة فإن الوزارة تؤكد أن القبول السابق للطالب (المركزي، المباشر، المسائي، الأهلي) سيلغى في حال مباشرته بالدراسة ضمن التعليم الموازي ولا يحق له العودة لقبوله السابق لأي سبب كان".وأضاف، إن "التقديم يستمر عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة إلى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الخميس المقبل الموافق 2021/12/23."وفي هذا السياق، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار ذات الأجور المعتمدة في العام الماضي للطلبة المستمرين بالدراسة والطلبة الجدد في الجامعات الحكومية ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للمراحل الدراسية كافة للسنة الدراسية 2022/،2021، وفق البيان".رابط بوابة الدراسات: