الكهرباء تحدد موعد صرف رواتب العقود للأشهر الثلاثة الأخيرة

حددت وزارة الكهرباء، الاحد المقبل موعداً لصرف رواتب العقود للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد الجهود الكبيرة من قبل وزير الكهرباء، وملاكات الوزارة المتقدمة مع وزارة المالية، وبتعاون وزارة المالية، تم اليوم الخميس اكمال تمويل الرواتب للاشهر الثلاثة المتبقية من عام 2021 للعقود".

واكد انه "سيتم صرف الرواتب المتأخرة يوم الاحد المقبل الموافق 19 كانون الاول"، مشيرا الى "توجيه الشركات التابعة للوزارة كافة بإكمال ماهو متعلق بهم لاستلام صكوك رواتب الاخوة العقود يوم الاحد المقبل".

واضاف، انه "سيتم صرف مستحقات رواتب الاشهر الثلاثة دفعة واحدة ليتسنى لمنتسبي الوزارة من العقود اكمال افراحهم بمناسبة رأس السنة الميلادية".