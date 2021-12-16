الخدمة الاتحادي يعلن نتائج التقاطع الوظيفي للعلوميين

واشار اللهيبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، الى، "ورود نتائج مقاطعة البيانات مع دائرة التقاعد العامة للمؤهلين من العلوميين المشمولين بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ من الكليات الساندة ، وبناء عليه قرر المجلس استبعاد الاستمارات المدرجة ادناه من التوظيف".وأضاف، ان سبب الاستبعاد هو ظهور اسمائهم بالقيد الوظيفي لدى هيئة التقاعد الوطنية ومتعينين في مؤسسات حكومية اخرى.لمعرفة ارقام الاستمارات المستبعدة يرجى الدخول على الرابط ادناه: