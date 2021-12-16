اجتماع موسع لتأهيل متحف الموصل مع مختصين من صندوق النصب العالمي

عقد مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار اياد حسن حمزة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع مجموعة من المختصين في صندوق النصب العالمي ومدير متحف نينوى الحضاري.

وقال حمزة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاجتماع تطرق الى المطابقة الموضعية للدراسة المقدمة من قبل صندوق النصب العالمي لتأهيل متحف الموصل الحضاري حيث تم دراسة المخططات الأولية من قبل المختصين في الهيئة فضلا عن اللقاء مع المختصين في الشأن المعماري والتراثي وتبادل الآراء سوية مع صندوق النصب العالمي لاستكمال مرحلة اعداد التصاميم بما يحفظ قيمته المعمارية النموذجية والتراثية الذي قام بهما محمد مكيه مصمم المتحف بسبعينات القرن الماضي وتوظيف ما يمكن من إعماره حيث نسب صندوق النصب العالمي خبراء متمرسين في اعمال الصيانة والحفاظ".