الهجرة تطلق الوجبة الـ(15) من منحة المليون ونصف المليون للعائدين لمناطقهم

أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الخميس، إطلاق الوجبة الـ(15) من منحة المليون ونصف المليون للعائدين لمناطقهم المحررة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد المتابعة الحثيثة من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو لملف المنح المخصصة للعائدين الى مناطقهم المحررة، وبعد استكمال توفير التخصيصات المالية، تود وزارة الهجرة والمهجرين إبلاغكم بإطلاق_الوجبةالخامسة عشر من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة والتي شملت ٢٦٠٠ عائلة".

واضاف البيان ان "المنحة سيتم صرفها ابتداء من اليوم وعن طريق البطاقة الذكية".



واشار الى ان "اسماء المشمولين بالمنحة في الصفحة الرسمية للوزارة".











