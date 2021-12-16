السومرية ترصد نتائج بحث العراقيين في غوغل خلال 2021

وكانت عبارة "منصة نيوتن" هي المكتسحة لنتائج بحث العراقيين عام 2021، حيث حلت في المرتبة الاولى.واحتلت محافظة نينوى، صدارة البحث عن "منصة نيوتن" تليها محافظة الانبار ثم صلاح الدين وبعدها المثنى وذي قار.وبلغ البحث عن "منصة نيوتن" ذروته بين مطلع كانون الثاني وحتى نهاية نيسان.وتظهر نتائج الرصد التي اجرتها السومرية نيوز،، عبارة "قوائم لا ليغا" في المرتبة الثانية.واحتلت محافظة ذي قار، صدارة البحث عن "قوائم لا ليغا" تليها محافظة بابل ثم القادسية وبعدها ميسان والمثنى.وجاءت عبارة "العراق ضد كوريا الجنوبية" في المرتبة الثالثة، ما يعكس على الأرجح عدم اكتراث العراقيين أو يأسهم من تأهل منتخبهم الوطني بنتائجه المريعةفيما حلت "الالعاب الاولمبية الصيفية 2020" في المرتبة الرابعة.وتصدرت عبارة "رغد صدام حسين"، ابنة الرئيس الاسبق قبل عام 2003 للعراق، محرك البحث "غوغل.واحتلت محافظة نينوى، صدارة البحث عن "رغد صدام حسين" تليها محافظة الانبار ثم المثنى وذي قار بعدها القادسية.في المرتبة السادية حلت عبارة " الألعاب البارالمبية"، أما في المرتبة السابعة، فقد حلت عبارة البحث عن تطبيق " TikTok" حيث كان له صعود كبير، واحتلت عبارات البحث عن برامج لتحميل الفيديو من "تيك توك" عدة مراتب في الأكثر بحثاً داخل العراق، دون منافسة من أي تطبيق آخر مشابه.وبحسب نتائج الرصد، فقد احتلت عبارة "Squid Game" المرتبة الثامنة، وتليها عبارة "مسلسل فايروس" بالمرتبة التاسعة.فيما جاءت عبارة "حجز البطاقة الوطنية"، في المرتبة العاشرة، واحتلت محافظة ميسان صدارة البحث تليها ذي قار ومن ثم المثنى وكربلاء وبعدها محافظة النجف.