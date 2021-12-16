"سندباد لاند" تعلن تأجيل كافة الحفلات التي تتزامن مع المناسبات الدينية

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "إلى جمهورنا العراقي الكريم.. منذ انطلاقة سندباند لاند بحلتها الجديدة برؤية القائمين عليها، نحمل هدف تقديم صورة السلام والمحبة لشعب الكرم والمحبة والسلام، تلك الصورة التي تم تغييبها بسبب محنة الإرهاب والحروب وتراكمات الصراعات في بلدنا، وعليه كان لابد أن نوصل للعالم أجمع أننا شعب يحب الحياة ويحترم الحريات والمعتقدات والثوابت المجتمعية لأهلنا أبناء هذا البلد العظيم".واضاف "هدفنا الثاني، هو ان نقدم الترفيه والثقافة والفنون والآداب والتكافل الإنساني والمجتمعي، فتتحول سندباند لاند لبراح واسع ورائع يجمع كل الأطياف والأعراق وهذه هي صورة العراق الحقيقية التي نعرفها نحن أبناؤه".وتابع "نود أن ننوه بأن إدارة سندباند لاند تعمل على تأجيل الاحتفالات التي تتزامن مع موسم إحياء المناسبات الدينية، وهذا وفق نهجنا المتبع دائما، وسوف نعمل على ترتيب جدول المناسبات بما لا يتقاطع وإحياء أي مناسبة دينية".