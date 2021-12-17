مشاهد من سيول جارفة اجتاحت أربيل

تنشر السومرية نيوز، مشاهد من سيول جارفة اجتاحت محافظة أربيل وخلفت عدداً من الضحايا جراء أمطار غزيرة مستمرة منذ ليلة أمس حتى فجر اليوم الجمعة.

سيول وفيضانات وغرق للبيوت مع استمرار تساقط الامطار الغزيرة في محافظة #اربيل.#العراق pic.twitter.com/AKEJsZnIzs — صادق عطيه منبئ الطقس (@sadeqatyia) December 17, 2021 هكذا بدت اربيل بعد يوم ممطر في ساعات الصباح الاولى رافقتها سيول جارفة… متر ونصف المتر من الماء داخل البيوت مع ضحايا ومصابين. pic.twitter.com/Z3fy0X7C36 — سعد بن سعيد الساعدي (@N02Rr117Dy5LrZw) December 17, 2021