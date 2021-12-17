مشاهد من سيول جارفة اجتاحت أربيل

سيول وفيضانات وغرق للبيوت مع استمرار تساقط الامطار الغزيرة في محافظة #اربيل.#العراق pic.twitter.com/AKEJsZnIzs
— صادق عطيه منبئ الطقس (@sadeqatyia) December 17, 2021
سيول وفيضانات وغرق للبيوت مع استمرار تساقط الامطار الغزيرة في محافظة #اربيل.#العراق pic.twitter.com/AKEJsZnIzs
هكذا بدت اربيل بعد يوم ممطر في ساعات الصباح الاولى رافقتها سيول جارفة… متر ونصف المتر من الماء داخل البيوت مع ضحايا ومصابين. pic.twitter.com/Z3fy0X7C36
— سعد بن سعيد الساعدي (@N02Rr117Dy5LrZw) December 17, 2021
هكذا بدت اربيل بعد يوم ممطر في ساعات الصباح الاولى رافقتها سيول جارفة… متر ونصف المتر من الماء داخل البيوت مع ضحايا ومصابين. pic.twitter.com/Z3fy0X7C36