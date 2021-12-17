عودة 76 نازحاً الى مناطقهم في صلاح الدين

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بتوجيه وزيرة الهجرة والمهجرين وبالتعاون مع ديوان الوقف السني تمت إعادة 76 نازحاً الى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة صلاح الدين، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعياً".وأضاف جهاكير أن "منحة العودة البالغة مليون دينار المخصصة من الوقف السني شملت تلك الأسر العائدة"، مشيراً إلى أن "عودة الأسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية، وتم إيصالهم الى مناطق سكناهم الأصلية مع كافة أمتعتهم، وأن الوزارة مستمرة في عودة الأسر الطوعية تمهيداً لإغلاق ملف النزوح".