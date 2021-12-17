الموارد المائية: سيول أربيل رفعت من منسوب نهر دجلة - عاجل

وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب في تصريح متلفز تابعته السومرية نيوز، إن "السيول التي حدثت في محافظة اربيل ستكون ايجابية على الرغم من بعض الأضرار التي حدثت في المحافظة"، مشيراً الى أن "هذه السيول ستتجه إلى نهر الزاب الأعلى الذي يرفد نهر دجلة بكميات كبيرة من المياه، وبالتالي يمكن خزن هذه المياه في بحيرة الثرثار ".وأضاف أن "هناك معلومات عن تساقط أمطار في الموصل حيث ستقوم بتعزير المياه في سد الموصل وكركوك والسليمانية، فضلا عن تعزيز للخزين المائي في سد دوكان"، مبيناً أن "هناك كميات كبيرة دخلت الى محافظة كركوك في منطقة الدبس وهذه الكميات سوف تتم الاستفادة منها في قناة كركوك".وتابع أن "عملية الري وما زاد منها يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى سد العظيم ،مشيراً الى أن "أي كمية من المياه ستسد فراغات خزين كبيرة يمكن الاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي، وأي كمية من المياه ستأتي ستكون لدينا القدرة على استيعابها والاستفادة منها".وأوضح أن "الموقف في الصيف القادم غير واضح الى الآن وعلى الوزارة أن تقوم بتعزيز الخزين المائي في السدود"، متوقعاً أن " هذه الأمطار سوف تقوم بتعزيز الخزين في سد الموصل وسد دوكان وسد العظيم وستكون أمطار أيضاً على الجانب الشرقي على سد دربندرخان وسد حمرين".واشار الى أن"واقع الأمطار سوف لن ينتهي بهذا اليوم وهي مستمرة ومتفاوتة على مدى الأسبوع القادم بالكامل حيث تعتبر هذه الأمطار مؤثرة بالنسبة للموصل وللمزارعين".