الكاظمي: ماضون بمكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة في سنجار

وذكر الكاظمي في تغريدة، تابعتها السومرية نيوز، "نبارك لشعبنا الأيزيدي عيد الصوم (روژيت ئيزي)، متمنين لهم السعادة والهناء في العام الجديد في بلدهم العراق".واضاف الكاظمي "نؤكد على استمرار جهودنا المكثفة لإعادة الاستقرار والأمن والحياة الكريمة، ونحن ماضون في فرض سلطة الدولة والقانون في سنجار ومكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة ولاسيما داعش".