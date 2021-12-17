توضيح هام من المرور بشأن المركبات "المكصوصة" - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم تسجيل كل المركبات (المكصوصة)"، موضحة أن "مجمعات التسجيل مستمرة باستقبال المواطنين وبتوجيه ومتابعة من قبل مدير المرور العام اللواء (طارق اسماعيل الربيعي) وحسب آلية تنفيذ القرار الخاص بالمادة (48 )من قانون الموازنة رقم 23 لسنة 2021 باستثناء المركبات التي دخلت إلى العراق ( أدوات أو قطع غيار)".وتابع البيان: "وهذه لا تشمل المركبات التي تعرضت لحوادث وفيها اخبار رسمي بحصول الحادث وتم تبديل قمارتها على شرط ان يكون شاصي المركبة سليم وغير متلاعب به ولا يوجد به قطع أو قص".ودعت المديرية بحسب البيان، المواطنين الى "عدم الانجرار وراء الاخبار الكاذبة لكي لا يقعوا ضحية لبعض اصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون استغلالهم".