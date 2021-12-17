بالفيديو: تجاوز على الممتلكات العامة لانشاء مشروع سكني في حي المأمون

عبر اهالي حي المأمون غربي بغداد عن استيائهم من تجاوز احدى الشركات الاهلية على الممتلكات العامة من اجل انشاء مجمع سكني داخل الحي.تجاوز على المتلكات العامة واستحواذ على الاراضي التابعة للدولة من اجل انشاء مجمع سكني. هذا هو الحال في حي المأمون غربي بغداد. احدى الشركات الاهلية تباشر في وضح النهار بانشاء المجمع على حديقة عامة تابعة للحي وهو ما اثار غضب واستياء الاهالي.تبعات سلبية خلفها المشروع بحسب المتضررين خاصة فيما يتعلق بالتجاوز الذي حصل على الرصيف مما تسبب بازدحامات وحوادث طالت عدد من ساكني المنطقة كما يقول الاهالي.مناشدة وضعها الاهالي بين ايدي الجهات الحكومية لايقاف هذا المشروع الذي يرونه غير قانوني فهل ستقوم تلك الجهات بالاستجابة هذا ما ستكشفه الايام المقبلة.