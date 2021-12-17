متظاهرون يقطعون الجسر الرابط بين النجف والكوفة – عاجل

قطع متظاهرون، اليوم الجمعة، جسر الإسكان الرابط بين النجف والكوفة بحرق الإطارات.

وأفاد مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "فرق التدخل السريع تتجه صوب المتظاهرين، بعد أقدام مجموعة منهم على قطع جسر الإسكان الرابط بين محافظة النجف والكوفة بالإطارات المحترقة".