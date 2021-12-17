تعليق شديد اللهجة من الصدر بشأن "فساد" بلدية النجف - عاجل

وذكر الصدر بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، "مما لا ينبغي ان نغض النظر عنه، هو الفساد الحاصل والمستشري في بلدية النجف الأشرف والتقصير والقصور والتستر على الفساد بصورة قد هدمت المدينة وجعلتها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات مما لا يليق باسم هذه المدينة العريقة المقدسة".وتابع، "والأدهى من ذلك كله ان ما يحدث اما تحت عنوان التشيع او تحت عنوان "ال الصدر" وبادعاء الانتماء الينا مع شديد الأسف ، وقد حاولنا مرارا اصلاح ما فسد، إلا انهم يأبون إلا ان يستمروا بطغيانهم وفسادهم المقيت الذي يهدم البلاد والعباد وبكل وقاعة واصرار على ذلك الفعل الشنيع".وأدناه الوثيقة: