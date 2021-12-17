بعد موجة السيول.. الموارد المائية تطمئن

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ذلك جاء بناء على ما كشفه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أثناء الزيارة الميدانية التي أجراها إلى سدة سامراء وناظم الثرثار؛ مُطّلعًا على جاهزية المنشآت المختصة لإمرار السيول والموجات الفيضانية المتوقع ورودها نتيجة الأمطار التي هطلت على الأجزاء الشمالية من البلاد، خصوصا في محافظتي أربيل ونينوى وتسببت بزيادة مناسيب وتصاريف نهرية وحدوث سيول في الوديان المؤدية إلى دجلة".و بين الحمداني، وفق البيان، أن "مياه السيول والأمطار سيتم تحويلها إلى بحيرة الثرثار عن طريق ناظم الثرثار وسدة سامراء؛ لغرض خزنها والاستفادة منها مستقبلا في تعزيز الخزين الاستراتيجي للمياه السطحية والجوفية في البلاد".