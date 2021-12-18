الاتصالات: شمول ٧٠% من مناطق الرصافة بالمشروع الوطني للإنترنت

حققت وزارة الاتصالات، نسب انجاز متقدمة ضمن المشروع الوطني للانترنت في جانب الرصافة للعاصمة، وبينما انتقد مواطنون تجاهل الجهات المعنية، إعادة اكساء الطرقات، مسببة عرقلة في انسيابية سير المارة والعجلات، خصوصاً بسبب تزامن الحفريات مع موسم هطول الأمطار.

وذكر مسؤول العلاقات والاعلام في مديرية اتصالات الرصافة بسام جبار محمد للصحيفة الرسمية ان "المديرية أنجزت بالتعاون مع الملاكات الفنية لشركات الانترنت الخاصة نسباً متقدمة من المشروع الوطني للانترنت وصلت نحو 70 % في جانب الرصافة"، موضحاً ان "هذه النسب تحققت ضمن مناطق الشعب، مدينة الصدر، بغداد الجديدة إضافة الى الأمين والمدائن".

وأفاد محمد بان "هذه الأعمال انجزت ضمن المواصفات المطلوبة، ويؤمل لها ان توفر خدمات اتصال معلوماتية عالية الجودة للمواطنين، عند ادخال المشروع كاملاً للخدمة"، منوهاً بان "المديرية تعمل على ازالة التجاوزات من قبل اصحاب ابراج الانترنت غير المرخصين على الكابينات الضوئية التابعة لوزارة الاتصالات، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ازالة جميع التجاوزات في مدينة الصدر واحالتهم على القضاء".

من جهتهم عَبّر مواطنون في حي الشعب والمناطق المحيطة به، عن استغرابهم من ترك الطرق الفرعية من دون إعادة تبليطها بعد انتهاء اعمال الحفر ومد الشبكات.

وذكر جمع منهم للصحيفة ان "دوائر الاتصالات عملت، مشكورة، على شمول مناطقنا بخدمة الانترنت الضوئي"، مستدركين بالقول: "لكن حفر الشوارع الفرعية في مناطقنا، لم تعقبه عمليات إعادة اكساء وتبليط من قبل الجهات المختصة".

كما بين المواطنون ان "ترك هذه الشوارع بعد مد الكابلات الضوئية مطمورة من دون اعادة تبليطها مجدداً يؤدي الى اتلافها، خصوصاً لتزامنها مع فصل الشتاء وموسم الأمطار"، موضحين ان "ذلك سيسبب خروجها عن الخدمة".