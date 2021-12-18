تنويه هام بشأن التقديم الى المنحة المجانية في الجامعات والكليات الأهلية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تنويهاً بشأن التقديم إلى المنحة المجانية في الجامعات والكليات الأهلية.

الوزارة قالت في بيان ورد للسورمية نيوز، "نود التنويه بأن نافذة التقديم الإلكتروني الى المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية (الطب العام، طب الأسنان، الصيدلة) ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء هذا اليوم لتبدأ بعد ذلك مرحلة تدقيق استمارات المتقدمين من الجامعات والكليات الأهلية في ضوء اختيارات الطالب".

واضاف البيان أن "عملية المفاضلة ستجرى إلكترونيا على وفق نقاط المفاضلة وستعلن أسماء الطلبة المقبولين عن طريق بوابة دائرة التعليم الأهلي".