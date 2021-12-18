اندلاع حريق بصهريج داخل محطة وقود حكومية في الشرقاط – عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع داخل صهريج محمل بـ 36 ألف لتر من وقود البنزين داخل محطة اشور في قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين". .واضافت، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر الحريق عن الخزانات الأرضية داخل المحطة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية ".يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة أثناء عملية تفريغ المنتوج النفطي.