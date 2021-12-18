أمين بغداد: العاصمة على أهبة الاستعداد لمساندة أربيل بمواجهة السيول

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "امين بغداد قدم خلال اتصال هاتفي مع محافظ اربيل أوميد خوشناو تعازيه لذوي ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة اربيل"، مبينا أن "امانة بغداد وتنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والاسناد للدوائر الخدمية ورفد الاجراءات المتخذة لمواجهة السيول والامطار التي اجتاحت الاقليم ".واشار البيان الى ان "أمين بغداد اعرب عن تضامنه مع شعبنا في كردستان ومحافظ اربيل والاشادة بالاجراءات الحثيثة التي تبذلها حكومة الاقليم ودوائر المحافظة الخدمية والدفاع المدني لمساعدة المتضررين من الفيضانات ".