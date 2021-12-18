Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
52 قمراً اصطناعياً لتزويد الأرض بالإنترنت
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

النزاهة تعلن ضبط حالات رشوة وهدر للمال وبضائع ممنوعة في البصرة

محليات

2021-12-18 | 10:56
النزاهة تعلن ضبط حالات رشوة وهدر للمال وبضائع ممنوعة في البصرة
1,523 مشاهدة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من دوائر مُحافظة البصرة، أسفرت عن ضبط ضابط برتبة مُقدَّمٍ مُتلبساً بالرشوة وحالات هدرٍ للمال العامِّ وحاوياتٍ مُحمَّلةٍ ببضائع ممنوع استيرادها.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "دائرة التحقيقات التابعة لها أشارت في حديثها عن العمليَّات، التي تمَّت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط ضابطٍ برتبة (مقدم) في أحد مراكز الشرطـة؛ مُتلـبّساً بالجرم المشهود بتسلُّـم رشوةٍ مقدارها(1,500,000) مليون دينار؛ لـقاء تسهيل إجراءات ترحيل أحد الموقوفين، موضحة أنًّ المُتَّهم حاول إخفاء مبلغ الرشوة في أحد الأماكن المُخصَّصة لرمي النفايات، إلا أنَّ الفريق تمكَّن من ضبطه".

وفي عمليَّةٍ أخرى، أفادت الدائرة، بحسب البيان، "بقيام فـريـق عمل المُديريَّـة من كشف حالة هدرٍ للمال العام في مُديريَّة بلديَّـة أم قصرٍ؛ لوجود مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في (16) مُساطحة أبرمتها مُديـريَّة البلديَّة؛ لعـدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة الواجب اتخاذها من قبيل (رفـع دعاوى أجر المـثل) بعد انتهاء فترة المُساطحة؛ فضلاً عن ضبط (21) داراً سكنيَّـة عائدة للبلديَّة ومشغولة من قبل مُوظَّفيها، لافتةً إلى وجود (3) دورٍ مُتجاوزٍ عليها دون اتخاذ إجراءاتٍ قانونيَّةٍ ومُفاتحة لجنة رفع التجاوزات في المُحافظـة، أمَّا بقية الدور فإنَّها مشغولة من قبل مُوظَّفي البلديَّة دون إبرام عقودٍ ومُقابلٍ ماليٍّ".

وأضافت الدائرة، إنه "تمَّ ضبط مخالفاتٍ في (9) مزارع عائدة للبلدية، تمثلت بعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لاستيفاء أموال الدولة بعد انتهاء عقودها، لافتة إلى ضبط أضابير (المُساطحة والدور السكنيَّة والمزارع) العائدة لمُديريَّة بلديَّـة أم قصرٍ".

ونفَّـذ الفـريـق عمليَّةً ثالثـةً في ميناء أم قصر الشمـالي، تمَّ خلالها ضبط (4) حاوياتٍ حديديَّةٍ حجم (40) قدماً تحتـوي على دراجاتٍ ناريَّـةٍ مُستعملةٍ ممنـوعــةٍ من الاستيراد والدخول إلى العراق؛ استناداً للتعليمات الگمرگيَّـة، وفق البيان.

وأكد البيان، أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبط بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قـضائيَّةٍ، وعــرضـهـا على قـاضـي محكـمـة تحـقـيـق قـضايا الـنـزاهـة في الـبصـرة؛ لاتـخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:30 | 2021-12-18 15:30
14:47 | 2021-12-18 14:47
14:40 | 2021-12-18 14:40
المزيد
اعلان
البردة بلاو العراقية...طريقة تحضيرها بالصور والتفاصيل
29%
03:00 | 2021-12-17
البردة بلاو العراقية...طريقة تحضيرها بالصور والتفاصيل
03:00 | 2021-12-17
المنتجات النفطية ترفع سعر البنزين في اربع محافظات ودعوات للتراجع عن هذا القرار
16.28%
02:31 | 2021-12-17
المنتجات النفطية ترفع سعر البنزين في اربع محافظات ودعوات للتراجع عن هذا القرار
02:31 | 2021-12-17
الصدر يدعو الحكومة للتحقيق بشبهات فساد مع هذه الأسماء
15.19%
09:10 | 2021-12-18
الصدر يدعو الحكومة للتحقيق بشبهات فساد مع هذه الأسماء
09:10 | 2021-12-18
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. حالة الطقس في البلاد
13.83%
02:56 | 2021-12-17
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. حالة الطقس في البلاد
02:56 | 2021-12-17
مشاهد من سيول جارفة اجتاحت أربيل
13.78%
01:47 | 2021-12-17
مشاهد من سيول جارفة اجتاحت أربيل
01:47 | 2021-12-17
عشيرة &quot;الأميرة مريم&quot; يتجمهرون أمام منزلها ويطالبون بالقصاص (فيديو)
11.93%
04:21 | 2021-12-18
عشيرة "الأميرة مريم" يتجمهرون أمام منزلها ويطالبون بالقصاص (فيديو)
04:21 | 2021-12-18
المزيد
عمل إرهابي
عمل إرهابي
صراع سياسي
صراع سياسي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
برجك 2022
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.