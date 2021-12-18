النزاهة تعلن ضبط حالات رشوة وهدر للمال وبضائع ممنوعة في البصرة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "دائرة التحقيقات التابعة لها أشارت في حديثها عن العمليَّات، التي تمَّت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط ضابطٍ برتبة (مقدم) في أحد مراكز الشرطـة؛ مُتلـبّساً بالجرم المشهود بتسلُّـم رشوةٍ مقدارها(1,500,000) مليون دينار؛ لـقاء تسهيل إجراءات ترحيل أحد الموقوفين، موضحة أنًّ المُتَّهم حاول إخفاء مبلغ الرشوة في أحد الأماكن المُخصَّصة لرمي النفايات، إلا أنَّ الفريق تمكَّن من ضبطه".وفي عمليَّةٍ أخرى، أفادت الدائرة، بحسب البيان، "بقيام فـريـق عمل المُديريَّـة من كشف حالة هدرٍ للمال العام في مُديريَّة بلديَّـة أم قصرٍ؛ لوجود مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في (16) مُساطحة أبرمتها مُديـريَّة البلديَّة؛ لعـدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة الواجب اتخاذها من قبيل (رفـع دعاوى أجر المـثل) بعد انتهاء فترة المُساطحة؛ فضلاً عن ضبط (21) داراً سكنيَّـة عائدة للبلديَّة ومشغولة من قبل مُوظَّفيها، لافتةً إلى وجود (3) دورٍ مُتجاوزٍ عليها دون اتخاذ إجراءاتٍ قانونيَّةٍ ومُفاتحة لجنة رفع التجاوزات في المُحافظـة، أمَّا بقية الدور فإنَّها مشغولة من قبل مُوظَّفي البلديَّة دون إبرام عقودٍ ومُقابلٍ ماليٍّ".وأضافت الدائرة، إنه "تمَّ ضبط مخالفاتٍ في (9) مزارع عائدة للبلدية، تمثلت بعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لاستيفاء أموال الدولة بعد انتهاء عقودها، لافتة إلى ضبط أضابير (المُساطحة والدور السكنيَّة والمزارع) العائدة لمُديريَّة بلديَّـة أم قصرٍ".ونفَّـذ الفـريـق عمليَّةً ثالثـةً في ميناء أم قصر الشمـالي، تمَّ خلالها ضبط (4) حاوياتٍ حديديَّةٍ حجم (40) قدماً تحتـوي على دراجاتٍ ناريَّـةٍ مُستعملةٍ ممنـوعــةٍ من الاستيراد والدخول إلى العراق؛ استناداً للتعليمات الگمرگيَّـة، وفق البيان.وأكد البيان، أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبط بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قـضائيَّةٍ، وعــرضـهـا على قـاضـي محكـمـة تحـقـيـق قـضايا الـنـزاهـة في الـبصـرة؛ لاتـخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".