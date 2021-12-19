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أمطار رعدية وغبار.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد
محليات
2021-12-19 | 02:27
3,825 مشاهدة
أعلنت هيئة الانواء الجوية، الاحد، حالة الطقس في البلاد للايام الاربعة المقبلة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من المتوقع تساقط أمطار رعدية وتصاعد للغبار بدءا من يوم غد".
وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الاربعة المقبلة:
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