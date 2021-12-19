أمطار رعدية وغبار.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من المتوقع تساقط أمطار رعدية وتصاعد للغبار بدءا من يوم غد".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الاربعة المقبلة: