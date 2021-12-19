التربية: 49 ألف طالب حتى الان تلقوا التطعيم في ثلاث محافظات

قالت وزارة التربية، اليوم الاحد، ان 49 ألف طالب حتى الان تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا في ثلاث محافظات.

وذكرت مدير قسم التربية البيئية والصحية في وزارة التربية نجلة رؤوف نافع للصحيفة الرسيمة إن "عدد الملقحين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر بلغ نحو 49 ألف طالب وطالبة ضمن ثلاث محافظات، موزعين بواقع 40 ألف طالب في محافظة نينوى بينما بلغ عدد الملقحين ضمن تربية بغداد الكرخ الثالثة نحو 6 آلاف و340 طالباً، فضلا عن ألفين و689 طالبا وطالبة في المثنى".

واضافت أن "القسم نظم العديد من حملات التوعية بأهمية أخذ اللقاح لاسيما ان هناك تخوفا من ظهور المتحور (أوميكرون) في البلاد، بعد أن سجلت العديد من دول العالم إصابات به".

ونوهت نافع بأن "وزراتي الصحة والتربية تحرصان على ضرورة تطعيم الطلبة والملاكات التربوية لضمان استمرار العملية التعليمية وعدم توقفها او تحولها الى الكترونية بشكل كامل".