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النزاهة تضبط حالات هدر للمال العام في صحة وضريبة ميسان - عاجل

محليات

2021-12-19 | 04:57
النزاهة تضبط حالات هدر للمال العام في صحة وضريبة ميسان - عاجل
951 مشاهدة

أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، بقيامها بالكشف عن حالات هدرٍ للمال العام في دائرتي الصحَّة والضريبة في مُحافظة ميسان.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان التابع للهيئة، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة، قام بضبط أصل مُستندات صرفٍ تخصُّ عقود تنظيف مستشفياتٍ تمَّ صرفها خلافاً للقانون، مُبيّنةً أنَّ مبالغها وصلت إلى (223) مليون دينارٍ".

وأضافت إنَّ "ثلاثة مُحاسبين في دائرة الصحَّة قاموا بصرف المُستحقات الماليَّة لأحد مكاتب التعهُّدات والتنظيف ضمن العقد الخاصِّ بتنظيف مُستشفيات (الطفل للولادة، والصدر التعليمي، والزهراوي الجراحي) للمُدَّة من (1/12/2017 ولغاية 30/9/2019) خلافاً للضوابط والتعليمات والقانون؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أوضحت الدائرة أن "الفريق تمكَّن، بعد البحث والتحري في دائرة الضريبة في المُحافظة من ضبط مُخالفاتٍ في عددٍ من الأضابير التي تمَّ شطبها، الأمر الذي تسبَّب بهدرٍ في المال العام".

وأشارت إلى إنَّ "الفريق عثر على (36) إضبارةً من أضابير المُكلَّفين تمَّ شطبها خلافاً للقانون والتعليمات، فضلاً عن عدم اتِّباع السياقات القانونيَّـة المعمول بها في شطب أضابير المُكلَّفين".

وبيَّـنت الدائرة "تنظيم محضرين أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّـتين، اللتين تمَّتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر إجراء التحقيق في القضيَّة الثانية؛ وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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