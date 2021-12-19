"يتيمة الأبوين".. فتاة معنفة تهرب من أخيها والشرطة تتدخل - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت حالة ابتزاز الكتروني في بغداد مارسها أحد الأشخاص بحق سيدة من خلال تهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة".وأضافت، ان "مفارزها اعادت فتاة يتيمة الأبوين الى ذويها، بعد هروبها من منزلها بسبب تعنيف شقيقها لها، والضغوط النفسية التي تعانيها".وبحسب البيان، "اتخذت مفارز الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتز، وقامت بتأمين حساب الضحية وحذف محتوى الابتزاز، كما قدمت الدعم النفسي والمعنوي للفتاة المعنفة، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق شقيقها، وستنظم مفارز المجتمعية زيارات دورية لسكن الفتاة للوقوف على أوضاعها وتقديم الرعاية اللازمة لها".