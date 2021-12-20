تشكيل لجنة لصيانة وترميم أقدم الامارات العربية جنوب العراق

وقال شلغم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "أمارة الخميسية تعد من أقدم الامارات العربية في جنوب العراق وشيدت عام 1881 وبني بها قصرا ومسجدا ومدرسة وبيوت سكنية أسسها الأمير عبدالله بن صالح بن محمد الخميس وكان موقعا تجاريا كبيرا يربط العراق بجميع مناطق وأمارات الخليج العربي ولازالت تلك الامارة الواقعة جنوب مدينة الناصرية أطلالها من منارة المسجد والمسجد والقصر".وأضاف، ان "الموقع سجل رسميا في وحدة التراث في مفتشية اثار وتراث ذي قار ضمن المواقع التراثية".المصدر:الهيئة العامة للاثار والتراث