إحباط محاولتي ابتزاز وإعادة الف دولار لإحدى الضحايا في بغداد وديالى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نهيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أحبطت بعمليتين منفصلتين محاولتي ابتزاز الكتروني تعرضت لهما فتاتين في محافظتي بغداد وديالى".واضافت، ان "المفارز تمكنت من الوصول للمبتزين اللذين هددا ضحيتاهما بنشر صورهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة، وواجهتهما بأدلة الادانة واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين وإعادة مبلغ (١٠٠٠) دولار لإحداهما".