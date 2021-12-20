السجن 10 سنوات لمتاجرين بالمواد المخدرة بينهم مصري الجنسية - عاجل

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المجرمين الثلاث اعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة (الحشيشة والكرستال)، لافتا إلى أن المجرمين من بينهم اثنين يحملون الجنسية المصرية ضبطت بحوزتهم سكارة (حشيشة) و (126) غرام من مادة سوداء اللون و(55) غرام من مادة الكرستال المخدرة ".وتابع أن "الاحكام التي صدرت بحق المجرمين استنادا لاحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".