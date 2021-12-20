إطلاق قناة القبول المباشر ضمن التعليم الموازي - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الكليات ذات القبول المباشر ستتولى إجراء الاختبار الخاص بالطلبة المتقدمين من خريجي الدراسة الإعدادية للفروع الاحيائي والتطبيقي والأدبي والمهني ومعاهد الفنون ومدارس الوقفين للسنتين الدراسيتين 2020/2019 و2021/2020".واضافات ان "إجراءات التقديم على القبول المباشر تستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2021/12/30 وسيتم تزويد الجامعات باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنافذة الإلكترونية عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة لإدخال بيانات الطلبة الناجحين بالاختبار حصرا".لادخال البياناتيذكر أن الكليات المعنية بهذه القناة هي كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وكلية الفنون التطبيقية في الجامعة التقنية الوسطى وقسم رياض الأطفال في كليات التربية الأساسية وكليات العلوم الإسلامية والفقه والدراسات القرآنية.