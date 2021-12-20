دعا لإنهاء "حكم العوائل".. ناشط للسومرية: حماية محافظ صلاح الدين ضربوني بالسلاح والهروات

وقال الحسون في حديث لـ السومرية، إنه كان في زيارة لمبنى محافظة صلاح الدين؛ "لحضور مؤتمر عن الاعمار والتطوير كما يدعي عمار جبر"، مبيناً أن "المحافظ أمر حمايته بإخراجي من داخل مبنى المحافظة، فأخرجوني وضربوني بالسلاح والهروات واعتدوا علي أمام أنظار كل المتواجدين".وأشار إلى أن "تصرف المحافظ كان مليشياوي بعيداً عن الدولة والقانون".وأوضح الحسون، أن سبب إخراجه والاعتداء عليه يرجع إلى انتقاده لأداء الحكومة المحلية في صلاح الدين، مضيفاً "كأن مبنى المحافظة ملك لعمار جبر وعائلته!.. المبنى حكومي ويحق لكل مواطن دخوله وانتقاد الحكومة المحلية على ادائها المتردي في تقديم الخدمات".وفيما لفت الناشط السياسي إلى أنه "أقام دعوى قضائية على حماية المحافظ، بينهم شقيقه عثمان جبر"، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى "التدخل بشكل مباشر"، مشدداً على ضرورة إنهاء "حكم العوائل".