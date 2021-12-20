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بالصور.. عاصفة ترابية تضرب كربلاء
محليات
2021-12-20 | 15:01
7,548 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صوراً لعاصفه ترابية تضرب محافظة كربلاء.
وتسببت العاصمة في انعدام الرؤية في مناطق المحافظة.
وأدناه صور العاصفة في شوارع كربلاء..
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