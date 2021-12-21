نزاهة نينوى تصدر أمر قبض بحق النائبة ميساء يحيى عبد الرزاق - عاجل

وقال بيان للمحكمة إنها "أصدرت أمر قبض بحق عضو مجلس النواب السابق (ميساء يحيى عبد الرزاق) استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".وأضاف أن "ذلك جاء على خلفية التهم الموجهة إلى النائبة (عبد الرزاق) في قضية استلامها مخصصات أفراد من حمايتها، رغم كونهم مفقودين منذ مدة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على محافظة نينوى".وأكد: "بناء على تفاصيل القضية التي تم التحقيق فيها في مديرية تحقيق النزاهة في المحافظة، أصدرت المحكمة أمر القبض بحق النائبة، استناداً إلى أحكام المادة الحكمية التي تنص على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث ضرراً بأموال أو مصلحة الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".