بيئة الديوانية توجه أوامر غلق لانشطة مخالفة بيئيا

وجهت مديرية بيئة الديوانية، أوامر غلق لعدد من الأنشطة الصناعية والخدمية لمخالفتها القوانين البيئية.

وقالت مدير بيئة الديوانية ساهرة خليل ابراهيم ان "اوامر الغلق شملت موقع لتجميع سكراب الحديد أمام أكاديمية الشرطة ومعمل لانتاج المخللات قرب جسر النجف ، مؤكدة ان أوامر الغلق جاءت لمخالفة الأنشطة المادة 11 من قانون حماية وتحسين البيئة ( ممارسة العمل دون الحصول على الموافقة البيئية)".

وأشارت الى "تكثيف الزيارات الميدانية للفرق الرقابية البيئية بصورة دورية من اجل تقليل نسب التلوث والمحافظة على صحة المواطن وبيئته".

يذكر ان وزارة البيئة تشدد على اصحاب المعامل الصناعية والخدمية بضرورة الالتزام بتطبيق المتطلبات البيئية الواردة في التشريعات المعتمدة.