انخفاض ملحوظ.. أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية.



وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.

