ما حقيقة هدم بيت الخضيري التراثي في الكرادة

اصدرت الهيئة العامة للاثار والتراث، توضيحا حول الانباء التي تفيد بهدم بيت الخضيري التراثي في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تتابع بشكل يومي ومستمر لكل ما يتعلق بالمواقع والمباني التراثية التي تقع ضمن نطاق عملها، وتقوم باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية التي حددها التشريعات ذات الصلة، ومن هذا المنطلق شكلت لجنة ميدانية بتاريخ 20 كانون الاول للتأكد من صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هدم دار الحاج محمد الخضيري التراثي في منطقة ابو أقلام".

واضاف البيان انه "تم اجراء الكشف الموقعي على الدار المذكورة من قبل فريق مختص من دائرة التراث معززه تقريرها بالصور، وتبين عدم صحة ما يتم تداوله، ولا وجود لاي أعمال هدم او إزالة او تلاعب في هذا المبنى التراثي المسجل لدى دائرة التراث".

وتهيب دائرة التراث بوسائل الإعلام توخي الدقة عند نشر الاخبار واستقصاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده "هدم دار ثلاثي في منطقة الكرادة".