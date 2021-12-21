اطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم التوجيه بتخصيص مبلغ 250 مليار دينار لغرض صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي 2021" .

وأضاف أن"التنسيق مستمر مع وزارة المالية لغرض تحويل المبلغ من مستحقات الفلاحين لحساب شركة الحبوب، لافتاً الى أن"الشركة ستقوم بعدها بإجراءاتها بتقسيم المبالغ للمواقع، وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها بالشركة".وأشار البيان الى أن"وزير التجارة أعلن في وقت سابق استمرار دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين قبل نهاية هذا العام ، دعما لهم والاستعداد للموسم التسويقي المقبل الذي ينطلق بشهر نيسان من العام المقبل والذي يمثل الخزين الاستراتيجي لمادة الحنطة التي تستخدم بانتاج مادة الطحين المجهز في البطاقة التموينية".