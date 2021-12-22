الموارد المائية تعتمد طرق الري الحديثة في تنفيذ المشاريع الإروائية

اعتمدت وزارة الموارد المائية، طرق الري الحديثة في تنفيذ المشاريع الإروائية للتقليل من الضائعات المائية والحد من التجاوزات وضمان العدالة في توزيعات المياه.

وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الوزارة شارفت على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع استصلاح أراضي الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة وبمساحة (10) آلاف دونم، وباستخدام الأنابيب غير المضغوطة.

واضاف البيان، ان "المشروع سينفذ من قبل شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري، وبإشراف الهيأة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، وأُعد تصميم المشروع من قبل مركز الدراسات والتصاميم الهندسية التابع للوزارة، ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في العراق".

وتابع، ان "العمل، يتضمن إنشاء (9) قنوات موزعة، (3) منها أنبوبية مغلقة، و (6) مبطنة مفتوحة، إضافة إلى صمامات تحكم وأحواض تهدئة وترسيب".

الجدير ذكره، أن الوزارة نفذت خلال الفترات السابقة، المشروع الريادي لإدارة المياه في الحقول المروية بمحافظة كربلاء المقدسة، حيث بلغ طول المشروع (6.5) كم وبعرض (900 – 1500) م وبمساحة (269) دونماً، ويتكون من (6) محطات ضخ ومحطة بزل واحدة، مصمم على أساس العمل بمنظومة الري الحديثة.