"لا داعي لحرق الإطارات".. الصدر: سنقيل محافظ النجف بهذه الطريقة (فيديو) - عاجل

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، ان الفساد في بلدية النجف يحتاج إلى وقفة جادة، فيما قال: سنعمل على إقالة محافظ النجف الأشرف.

وذكر مصدر مطلع للسومرية نيوز، ان " الصدر زار اليوم بلدية النجف الأشرف واطلع على واقع عملها".

يذكر ان الصدر قد اصدر توجيهاً بشأن الفساد في بلدية النجف الاشرف.

وقال الصدر، بحسب وثيقة، "مما لا ينبغي أن نغض النظر عنه هو الفساد الحاصل والمستشري في بلدية النجف الأشرف، والتقصير والقصور والتستر على الفساد قد هدمت المدينة وجعلتها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات مما لا يليق باسم هذه المدينة العريقة المقدسة".

وأضاف أن "الأدهى من ذلك كله، أن ما يحدث إما تحت عنوان التشييع أو تحت عنوان (( آل الصدر)) وبادعاء الانتماء إلينا مع شديد الأسف، وقد حاولنا مراراً إصلاح ما فسد، إلا أنهم يأبون إلا أن يستمروا بطغيانهم وفسادهم المقيت الذي يهدم البلاد والعباد وبكل وقاحة وإصرار علىٰ ذلك الفعل الشنيع".