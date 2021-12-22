موظف يناشد الجهات المعنية بعد فصله بحجة مرض غير موجود

ناشد موظف تابع لشركة الخطوط الجوية العراقية باعادته الى وظيفته بعد فصله من الخدمة بحجة اصابته بمرض التهاب الكبد الفايروسي على الرغم من تقديمه تقارير طبية تؤكد عدم اصابته بهذا المرض.قصة يشوبها الغموض وتفاصيل اقل ما يقال عنها بأنها غير منطقية. تهمة لفقت على احد موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية من اجل ابعاده عن الخدمة بحجة اصابته بمرض التهاب الكبد الفايروسي هذا ما تحدث به المتضرر عبد الرحمن العكيلي الذي اظهرت الوثائق والكتب الرسمية التي بحوزته عدم اصابته بالمرض.المماطلة بين شركة الخطوط الجوية ووزارة النقل ابرز المعوقات التي واجهت عبد الرحمن فبعد حصوله على كتب تأكد عودته الى الخدمة الا ان الوزارة كان لها رأي اخر حيث ربطت اعادة عبد الرحمن الى الخدمة من جديد باقرار قانون الموزانة للعام المقبل.ملامح الحزن والاسى ارتسمت على وجه عائلة بأكملها، فمعيلهم الوحيد اصبح عاطلا بلا عمل في قضية غامضة مجهولة الملامح، بانتظار يد العون والخلاص التي تحق الحق وتعيده الى اصحابه.