بالفيديو: قصور النظام السابق تتحول الى مشاريع استثمارية

اثارت الجامعة الامريكية في بغداد العديد من التساؤلات حول عائديتها وحقيقة وجود جامعة ام تنسب اليها بقية الجامعات التي تحمل هذه التسميات، لاسيما وان مبناها تابع للدولة كونه احد القصور الرئاسية السابقة.بين الاستحواذ على قصر من قصور النظام السابق وحقيقة مرجعيتها، سببت الجامعة الامريكية التي تقع بالقرب من مطار بغداد لغطا كبيرا بين العديد من الاوساط التي تسائلت عن عائدية تلك الجامعة والجهات التي تقف خلف هذا المشروع الذي تأسس بين ليلة وضحاها.ويتخوف العديد من الطلبة من التسجيل بتلك الجامعات التي يشاع بان لا اساس لها على الاطلاق. فالمصير المجهول والشبهات التي تدور دفعت بالكثير للابتعاد وعدم الدخول بمطبات لربما لن تحمد عقباها.وتسيطر العديد من الجهات المتنفذة داخل بغداد وعدد من المحافظات على قصور وعقارات تعود ملكيتها للدولة فبين الاستحواذ عليها عنوة او تأجيرها باثمان بخسة ضاعت المئات من المليارات التي اوصلت البلد لما هو عليه الان.