التيار الصدري: باب الحنانة مفتوح لمن يقدم أدلة عن الفساد - عاجل

وقال العذاري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "طريق الإصلاح طويل وذات الشوكة لذلك يتطلب منا جميعاً الصبر والتحمل وانتظار النتائج المرجوة من الله تعالى"، مردفاً "فقد رأيت قائدنا يصل الليل بالنهار من اجل الإصلاح والعراق".وأضاف، "فلا تضيعوا حصادكم الذي حصدتموه من خلال طاعتكم لقائدكم فأنقاذ العراق من الفساد وغيره اهم من كل شيء وانتم اليد التي يضرب بها قائدنا الفساد والفاسدين".وتابع العذاري، "باب الحنانة مفتوح لكل دليل يقدم وكلنا يعرف ان سماحة السيد لن تأخذهُ في الله لومة لائم فعلينا ان نكون له خير ناصر ومعين".