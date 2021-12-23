فنلندا تقدم أكثر من مليون يورو لأبناء نينوى.. هذه الاسباب

وقال الصندوق في بيان تابعته السومرية نيوز، "نرحب بمساهمة الحكومة الفنلندية بمبلغ 1،475،000 يورو لبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم اليافعين والشباب ذوي الإعاقة في محافظة نينوى".وأضاف، أن "هذه المبادرة ستعمل على تمكين اليافعين والشباب ذوي الإعاقة، وخاصة الفتيات ، ليكونوا مواطنين فاعلين ويتمكنوا من ممارسة حقوقهم من خلال التعليم بما في ذلك المهارات الحياتية وسبل العيش والمشاركة المدنية".وقال سفير فنلندا لدى العراق ماتي لاسيلا: إن "حكومة فنلندا والسفارة في بغداد تشرفان على دعم العمل المهم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا المشروع"، مؤكداً "أهمية عدم ترك أحد خلف الركب".من جهتها، أعربت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ريتا كولومبيا، عن تقديرها الكبير "لدعم الحكومة الفنلندية للمساواة في حقوق الشباب ذوي الإعاقة في العراق".وذكرت، ان "هذه المبادرة ستوفر لليافعين والشباب ذوي الإعاقة في الموصل فرصاً فريدة لبناء مهاراتهم والمشاركة في مجتمعاتهم كقادة شباب ومثقفين أقران ورجال أعمال ريّاد".