تطورات جديدة بشأن رحلة "الأميرة" مريم العلاجية

الجميع علم بقضيَّة الأميرة مريم، طالبة معهد الفنون الجميلة، التي تعرَّض وجهها إلى تشوّه شبه كامل جرّاء مادة "التيزاب" التي ألقاها عليها شخص لم يكشف عن هويته إلى الآن، لكنّ السؤال الذي يشغل الرأي العام: هل سيتمّ علاجها وتعود إلى وضعها الطبيعي مرّة أخرى؟.

وعن ذلك فإنَّ الجهود ما زالت مستمرّة، من قبل ذويها، إذ يتواجدون مع مريم في محافظة السليمانية لمعرفة قرار الأطباء بشأن وضعها والمضي قدماً في الرحلة العلاجية.

وبعدما أصبحت قضية "الأميرة مريم"، معروفة لدى الناس، فقد أعلن عدد كبير استعدادهم للتكفل بأجور عمليتها بشكل كامل، لكن ما زالت هناك رحلة طويلة أمامها.

ومع الوعود التي قطعها الأطباء لمعالجة التشوّه الذي أصاب وجه مريم، فإنَّ هناك آمالاً كبيرة معقودة على عودتها إلى حياتها الطبيعية مرّة أخرى وتكملة دراستها من جديد.

وقالت مصادر طبية: إنَّ "علاجها سيستغرق وقتاً يتراوح من عام إلى عامين تقريباً"، بحسب الصحيفة الرسمية

وأشارت المصدر إلى أنَّ "البداية ستكون عملية للعين ومن ثم الشفة وبعدها الأنف، كما سيشمل العلاج زراعة الشعر والأذنين كذلك"، مشيراً إلى أنَّ "أكثر من طبيب سيُشرف على الحالة".

وبيَّن أنَّ "مريم تتواجد الآن في السليمانية وأجرت فحوصات عدّة في مستشفيات مختلفة منها فاروق وأنور شيخة"، لافتاً إلى أنَّ "العلاج سيبدأ قريباً والأطباء وعدوا بأنَّ وجهها سيعود بنسبة 90 % ومن ثم تبدأ بعدها مرحلة التجميل النهائي".

وبشأن من تكفل بعلاجها ذكر أنَّ "الكثير بادر في الاتصال من أجل التبرّع وهناك من اعلن ذلك في منصات التواصل الاجتماعي لكنّ بعضهم تنصل عن ذلك، بينما وصلت تبرعات من شخصيات إعلامية خارج العراق".

وبيَّن أنَّ "وزارة الصحة قرّرت تسفير "مريم" للعلاج خارج البلاد لكنّ القرار الآن بيد ذويها، فهناك أكثر من خيار سواء التواجد في محافظة السليمانية أو السفر خارجاً".

وهناك من حاول استغلال حالة مريم بحسب المصدر الذي أضاف أنَّ "مجاميع مختلفة أوهمت البعض وجمعوا مبالغ من أجل علاج مريم وتمَّ التكفل بها بشكل كامل".