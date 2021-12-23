غاز الفحم يقضي على أم وأطفالها الأربعة في كركوك – عاجل

أعلنت شرطة دهوك، اليوم الخميس، وفاة أم مع أطفالها الأربعة جراء اختناقهم بغاز الفحم المستخدم للتدفئة في مدينة عقرة.

وقالت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنّ "الأم توفيت مع 4 من أطفالها في عقرة جراء الاختناق بغاز الفحم المستخدم للتدفئة فجر اليوم".

وأوضح البيان، أن "الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما نامت المرأة وأطفالها في قرية قوبكا في منطقة غرداسين وماتوا بسبب غاز الفحم".

وأشار بيان الشرطة، إلى أنّ "والد الأطفال لم يكن في المنزل وقت وقوع الحادث، إذ يعمل منتسباً في قوات البيشمركة".