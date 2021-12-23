بعد إعلان العطلة.. تنويه من التربية بشأن امتحانات يوم الأحد - عاجل

جاء ذلك لمصادفة يوم الاحد عطلة رسمية ابتهاجاً بمناسبة حلول اعياد الميلاد المجيدة.وذكرت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "امتحان يوم العطلة سينتقل الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول، متمنياً لأبناء شعبنا العزيز دوام الافراح والسعادة، ولطلبتنا الاعزاء الموفقية والنجاح".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق يوم الأحد القادم بمناسبة عطلة عيد ميلاد السيد المسيح".