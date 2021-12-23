استئناف ميسان تكشف نسبة الدعاوى المحسومة في قضايا العنف الاسري - عاجل

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة الجنح المتخصصة بنظر قضايا العنف الاسري في العمارة حسمت جميع الدعاوى المنظورة امامها للعام الحالي 2021 وبنسبة وصلت إلى 100%".وأشار إلى أن "عدد الدعاوى المعروضة امام محكمة الجنح المتخصصة بقضايا العنف الاسري هي (157) دعوى جزائية".فيما قال القاضي المختص أن "جهودا كبيرة بذلت من اجل الصلح حفاظا على الاسرة نتيجة خلافات ومشاكل وقعت بين الزوج والزوجة وبين الاصول والفروع واقارب الزوجين وعلى اثر ذلك وصلت نسب حسم الدعاوى بقضايا العنف الاسري إلى 100% ، وفق ما جاء في البيان".