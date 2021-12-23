اغلاق تقاطع البهو.. أول رد فعل جماهيري على استقالة محافظ ذي قار - عاجل

أغلق محتجون، اليوم الخميس، تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية.

وقال مراسلنا: إن "محتجين اغلقوا تقاطع البهو وسط الناصرية احتجاجا على استقالة محافظ ذي قار احمد الخفاجي".