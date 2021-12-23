شارع المتنبي يستعيد رونقه مع اعادة تأهيل المناطق التراثية

في خطوة لاظهار رونق وجمال شارع المتنبي، تتواصل الأعمال الهندسية والإنشائية التي تتضمن إزالة التشوه البصري مع تجديد جميع البنايات وأرضية الشارع.حلة جديدة لشارع الثقافة العراقي شارع المتنبي يشهد إعادة تأهيل ابنيته التي مضى على انشائها قرن من الزمن، أعمال تجسدت بمد الأسلاك الكهربائية وترميم الشناشيل التي تزين ابنيته لكل منها لها حكاية مع الزمن.شارع المتنبي الذي يعد مكانا يجتمع به الفنانون والكتاب والادباء والشعراء اشادوا بالدور الخدمي الذي عملت به أمانة العاصة بإعادة رونق شارع من أهم شوارع بغداد املين بأن تكون هذه المرحلة العمرانية نقطة انطلاق لاعمار جميع المناطق في بغداد وخاصة تلك التي تحمل طابع التراث الحضاري.