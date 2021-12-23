توجيه هام من المالية بشأن دوام موظفيها - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة وجهت باستئناف الدوام ليوم الاحد القادم لاكمال اجراء تمويل رواتب كانون الاول".وأشار البيان إلى إن "دائرة المحاسبة قد انجزت منذ صباح اليوم تمويل رواتب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات ووزارة التخطيط ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة و وزارة المالية وو وزارة النقل ووزارة الهجرة والمهجرين و مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء وهيئات الاستثمار وتقاعد المحافظات وديوان الوقف الشيعي ومديرية الاستخبارات".وأضاف، إن "الوزارة تؤكد حرصها الدائم على انجاز كافة الاجراءات المالية المتعلقة برواتب الوزارات والهيئات الغير مرتبطة بوزارة قبل انتهاء السنه المالية الحالية".