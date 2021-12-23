بالصور.. السليمانية ترتدي "ثوبها الأبيض"

تنشر السومرية نيوز، صوراً لتساقط الثلوج في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وتظهر الصور الثلوج وهي تملأ الشوارع وسفوح الجبال في مناطق عدة من المحافظة.